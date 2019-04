Hans-Jochen Wagner spielt die Hauptrolle in der SWR-Hochstaplerkomödie "Big Manni". Der Film entstand in Anlehnung an Aufstieg und Fall der Firma Flowtex.

Hans-Jochen Wagner ist "Big Manni" Hans-Jochen Wagner spielt die Hauptrolle in der SWR-Hochstaplerkomödie "Big Manni". Der Film entstand in Anlehnung an Aufstieg und Fall der Firma Flowtex. Man kennt Hans-Jochen Wagner aktuell als SWR-Tatort-Kommissar. Regelmäßig ermittelt er als "Friedemann Berg", wenn es im beschaulichen Schwarzwald Mord und Totschlag gibt. Doch nun stand er in einer ganz anderen Rolle vor der Kamera. Für "Das Erste" hat der SWR den Flowtex-Skandal verfilmt. Mit Hans-Jochen Wagner in der Hauptrolle des badischen Firmengründers Manfred Brenner, der als "Big Manni" Milliarden macht mit nicht existenten Bohrmaschinen. Die Geschichte ereignete sich in den 90er Jahren und war der bis dahin schwerste Fall von Wirtschaftskriminalität in Deutschland. Im Studio - ein Tag vor der Premiere - erzählt der Hauptdarsteller welche Herausforderungen "Big Manni" für ihn mit sich brachte.