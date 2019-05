per Mail teilen

Eine überraschende Erbschaft machte Ivanka Cugura reich. Doch anstatt das Geld für sich zu behalten, gründete sie eine Stiftung.

Sie kam 1972 aus Kroatien nach Deutschland, ist gläubige Katholikin und hat zeitlebens in Sozialberufen gearbeitet: Ivanka Cugura war immer glücklich mit ihrem Leben in Bescheidenheit. Und dann die Wende in ihrem Leben: Ihre wohlhabenden Nachbarn vererbten ihr 2006 völllig unerwartet einen Millionenbetrag.

Ivanka Cugura wäre nie auf die Idee gekommen, das Geld für sich zu verwenden: Sie gründete eine Stiftung, stattete sie mit 1,5 Millionen Euro aus und und ließ ihr Herzensanliegen wahr werden: Kindern, insbesondere Mädchen in Afrika und Lateinamerika, Chancen für ein gelingendes Leben zu eröffnen und ihre Bildungschancen zu erhöhen.

Im Studio erzählt Ivanka Cugura, wie das unverhoffte Erbe ihr Leben verändert und ihm auch einen neuen Sinn gegeben hat