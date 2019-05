per Mail teilen

Von der Kinderkrankenschwester zur "Rampenagentin": Katrin Junker machte ihre Flugbegeisterung zum Beruf und sorgt dafür, dass die Flugzeuge am Boden reibungslos versorgt werden.

Dauer 07:00 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Katrin Junker kümmert sich um die Flugzeuge Wenn die Passagiere das Flugzeug verlassen haben, beginnt der Job von Katrin Junker. Sie ist dafür verantwortlich, dass alle Arbeiten rund ums Flugzeug während der Zeit am Boden pünktlich erledigt werden. Be- und Entladen, Betanken, Auffüllen der Lebensmittel für die Passagiere. Der Puls kann dabei schonmal ansteigen. Zum Beispiel, wenn es einen herrenlosen Koffer gibt.

Imago imago images /Arnulf

Flugzeuge und Flughäfen haben sie schon immer begeistert. Vor ein paar Jahren beschloss Katrin Junker, Nägel mit Köpfen zu machen: Sie reduzierte ihren Job als Kinderkrankenschwester auf 50 Prozent und ließ sich zur „Rampenagentin“ ausbilden. Und so ist die 37-Jährige heute verantwortlich dafür, dass alle Arbeiten an einem Flugzeug während der „Bodenzeit“ pünktlich erledigt werden – vom Be- und Entladen des Gepäcks bis zum Betanken und der Belieferung mit Lebensmitteln für den nächsten Flug.

Jetzt beginnt wieder die Urlaubssaison. Aus diesem Anlass erzählt Katrin Junker, warum ein herrenloser Koffer schon mal ihren Blutdruck in die Höhe treibt.