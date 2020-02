Oliver Gimber und sein "Witz vom Olli"

Der Biber ist ein faszinierendes Wildtier, ein begnadeter Baumeister und er fühlt sich wohl bei uns in Baden-Württemberg. Aber immer öfter sorgt er leider auch für Ärger. In Unterkirnach im Schwarzwald hat er jetzt mehrere Fischzuchtteiche in Beschlag genommen und hunderten Forellen zur Flucht verholfen. Sehr zum Leidwesen des Züchters, wie man sich denken kann. Biber sind Vegetarier, sie mögen keinen Fisch. Aber sie graben gern. Und haben am Schlegelbach in Unterkirnach jede Menge Gänge und Kanäle gebuddelt. Zig Bäume haben sie gefällt, zentnerweise Holz bewegt und so eine Seenlandschaft geschaffen. Sehr zur Freude der Fische. Für Fischzüchter Roland Faßnacht und seine Familie ist das allerdings ein Desaster. Von seinen fünf Fischteichen kann er nur noch einen einzigen benutzen. Wir haben ihn besucht und nach Lösungsmöglichkeiten gefragt. Der beliebte Esslinger Schauspieler serviert die Comedy-Show "Pornosüchtig" in der Stuttgarter "Rosenau". Er erzählt die Geschichte eines pubertierenden Burschen, der durch die VHS-Erotiksammlung seines Vaters auf den Geschmack kommt und schließlich als Erwachsener pornosüchtig wird. In der Ein-Mann-Comedyshow zeigt er, was das mit einem Mann macht. Durch sein verdrehtes Frauenbild kommt er immer wieder in abstruse Situationen. Der Biber ist ein faszinierendes Wildtier, begnadeter Baumeister und fühlt sich wohl bei uns in Baden-Württemberg. Aber immer öfter sorgt er leider auch für Ärger. In Unterkirnach im Schwarzwald hat er jetzt mehrere Fischzuchtteiche in Beschlag genommen und hunderten Forellen zur Flucht verholfen. Sehr zum Leidwesen des Züchters, wie man sich denken kann. Biber sind Vegetarier, sie mögen keinen Fisch, aber sie graben gern. Am Schlegelbach in Unterkirnach haben sie jede Menge Gänge und Kanäle gebuddelt. Zig Bäume haben sie gefällt, zentnerweise Holz bewegt und so eine Seenlandschaft geschaffen, die bis zur Fischzucht reicht. Sehr zur Freude der Fische. Für Fischzüchter Roland Faßnacht und seine Familie ist das allerdings ein Desaster. Von seinen fünf Fischteichen kann er nur noch einen einzigen benutzen. Wir haben ihn besucht und nach Lösungsmöglichkeiten gefragt. Es ist allerhand los rund um das alte Stellwerkshäuschen am Weinsberger Bahnhof. Im ehemaligen Betriebsgebäude arbeitet allerdings kein Schrankenwärter mehr. Es ist jetzt das neue Zuhause von Rico Irmscher. Eine Grippe verläuft immer mit hohem Fieber und körperlicher Abgeschlagenheit. Sie ist deutlich ansteckender als ein grippaler Infekt, der auch viel leichtere Krankheitssymptome hat. Wie kann man sich vor einer Grippe-Ansteckung schützen? Gut zu wissen. mehr...