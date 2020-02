Marianne und Reinhard Kopp haben ein "ABC für Großeltern" geschrieben

Doris wohnt direkt in der Nachbarschaft der WG. Regelmäßig treffen sie sich zum Essen und Schwätzen, denn die 84-Jährige kocht nicht nur gerne, sondern auch sehr gut. Findet die WG. Vor allem aber hat Doris immer was zu erzählen, einen unglaublichen Humor und sie liebt es zu hören, was ihre jungen Freunde so umtreibt. mehr...