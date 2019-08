Ginge es nach seinem Arzt, sollte er an Marathon überhaupt nicht denken: Karl Perchthaler aus Vellberg ist 63 und hat Probleme mit der Hüfte. Doch das Lauffieber lässt ihn nicht los. Beim Marathon-Wettbewerb in Bad Blumau lief er an zehn Tagen hintereinander rund 420 Kilometer. mehr...