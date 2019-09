Kim Fleck aus Ravensburg grillt auf Weltmeisterniveau

Er ist Deutscher Meister, Europa- und Weltmeister am Grill 2015. Was man nicht ahnt: Der 50-jährige Koreaner hat eine berührende Lebensgeschichte. Als Dreiähriger wird er in Südkorea ausgesetzt und landet in einem Waisenhaus. Einige Monate später kommt er nach Deutschland an den Bodensee und wird von seinen Eltern in Markdorf adoptiert.