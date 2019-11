Khalil Khalil mit Heimatmedaille ausgezeichnet

Felix Graf Adelmann ist passionierter Musiker, Fotograf und liebt Oldtimer. Er kam in der Welt herum und war in der Unternehmensberatung tätig, bevor er auf die Burg Schaubeck bei Kleinbottwar im Kreis Ludwigsburg zurückkehrte und das renommierte Weingut seines Vaters übernahm. Das Leben in historischem Gemäuer stellt ihn immer wieder vor Herausforderungen. mehr...