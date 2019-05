per Mail teilen

Johnny und Stefan aus Stuttgart sind endlich Eltern! Mit Hilfe einer Leihmutter in den USA haben sie die Zwillinge Amalia und Aurelio bekommen. Ihre eigenen leiblichen Kinder.

Sechs Jahre hat es gedauert, bis ihr Traum in Erfüllung ging. Johnny und Stefan sind glücklich verheiratet und wollten Kinder. Mit Hilfe einer Leihmutter in den USA haben sie die Zwillinge Amalia und Aurelio bekommen. Sie hatte mit dem Sperma der beiden Männer die Babys gleichzeitg ausgetragen. Längst sind die Mädchen aus den USA daheim in ihrer Regenbogenfamilie angekommen.

Leihmutterschaft ist in Deutschland nicht gestattet, auch wenn immer mehr Verbände die Legalisierung fordern, von der auch nicht-homosexuelle Elternpaare profitieren würden.

Ablehnung und Unterstützung

Jonny, Stefan und ihre Babys erfahren in ihrem Alltag viel Zustimmung und Zuneigung, aber auch Ablehnung. Sogar aus der eigenen Familie. Jonnys Lieblingsschwester akzeptiert die "Väter-Familie" nicht und hat den Kontakt abgebrochen. Stefans katholische Familie aus Oberschwaben steht inzwischen voll hinter den beiden.

Zu Gast in der Landesschau

Im Studio erzählen die glücklichen Väter, wie es ihnen mit ihrem Nachwuchs geht und welche Hürden sie für ihre ungewöhnliche Vaterschaft überwinden mussten.

Der SWR Film „Mensch Leute: Zwei Väter, zwei Babys – vom Alltag schwuler Eltern“ am Montag, 27.5.2019, um 18:15 Uhr im SWR Fernsehen beschreibt die schmerzhaften Konflikte, denen Stefan und Johnny begenen.

Der Film geht auch der Frage nach: Wie können homosexuelle Paare eine Familie gründen? Viele wünschen sich leibliche Kinder und verwirklichen das mit Hilfe einer Samenspende oder Leihmutterschaft. In Deutschland ist das gesetzlich bisher nicht erlaubt. Daher weichen viele ins Ausland aus - in die USA oder Osteuropa. Das kann hunderttausende Euro kosten.