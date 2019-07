per Mail teilen

Der Hotelier Hans-Peter Gaupp hat ungewöhnliche "Hotelgäste": Weil ihm die Familienhunde zu langweilig wurden, schaffte er sich Raubkatzen an.

Dauer 7:31 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Hans-Peter Gaupp hat Geparden als Haustiere

Er ist mit Tieren aufgewachsen, seine Eltern hatten in Maulbronn eine Metzgerei. Hans-Peter Gaupp ist ein echter Raubtierfreund, deswegen wünschte er sich eine Raubkatze. Ein Händler in Bretten erfüllte Hans-Peter Gaupp den Wunsch, und so lebte 1968 zum ersten Mal ein Gepard bei dem Raubtierfreund.

Geparden als Haustiere

Mehr als zehn Tiere hat der Hotelier inzwischen in seinem Gehege gehalten, zwei "adoptierte" Geparden leben aktuell bei ihm und seiner Frau.

Seinen Lieblingsgeparden Sammy bringt der Hotelier in präparierter Form mit ins Studio und erzählt, warum Raubkatzen für ihn tolle und liebenswürdige Begleiter sind.