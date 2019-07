per Mail teilen

Der Stuttgarter Getränkehändler Hans-Peter Kastner erlebt aufregende Zeiten nach seinem Wutposting über Plastikflaschen-Müll. Ab August führt er keine Einwegflaschen mehr in seinem Sortiment.

Mitte Juni machte er in einem offenen Brief per Facebook seiner Wut über Plastikflaschen-Müll Luft und traf damit den Nerv unzähliger User. Nachdem Kastner dann mutig bekannt gab, ab August komplett auf Einweg-Plastikflaschen zu verzichten, ging bei dem Stuttgarter Getränkehändler komplett die Post ab. Seine Botschaften werden millionenfach im Netz geklickt, sein Email- und Whatsapp-Account laufen mit Nachrichten über, die Medien reißen sich um Interviews mit ihm.

Dauer 3:27 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Getränkehändler aus Stuttgart verkauft keine Plastikflaschen mehr Getränkehändler Hans-Peter Kastner sagt dem Plastikmüll den Kampf an: Mit einem Wut-Posting auf Facebook kündigte er an, keine Einweg-Plastikflaschen mehr zu verkaufen. Der Zuspruch ist enorm.

Im Studio erzählt Hans-Peter Kastner, wie sich sein Leben von heute auf morgen geändert hat und warum er jetzt zuversichtlicher in die Zukunft blickt.