Gekrönte Häupter: Nadine Berneis und Jessica Bisceglia

Das Schlimmste am Sturm schien am Montagmittag vorbei. Doch dann schlug "Sabine" in der Nacht zum Dienstag noch mal richtig zu. Den jungen Waldbesitzer Andreas Springmann aus Oppenau hat es besonders heftig getroffen: Er ist am Boden zerstört - so wie 500 Hektar seines Waldes.