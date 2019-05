Die neue wöchentliche SWR Talkshow mit Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann startet aus Konstanz am Bodensee. Gedreht wird in der ehemaligen Stiftskirche St. Johann.

Dauer 06:56 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Gaby Hauptmann moderiert "Talk am See"

Gaby Hauptmann ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands. Sie verkaufte bereits mehr als zehn Millionen Bücher in über 35 Ländern. Nun kehrt sie mit dem neuen Sendeformat des SWR in die Heimat zurück. Ab Samstag. den 11.5. um 22:15 Uhr, begrüßt sie ihre Gäste in der neuen Samstagabendsendung "Talk am See".

Die neue Show läuft auf dem Sendeplatz, auf dem Frank Elstner bis vor drei Jahren "Menschen der Woche" präsentierte. Jetzt freut sich die gebürtige Trossingerin, von interessanten Menschen ihre Geschichten der Woche zu hören. Im Studio erzählt sie, was sie am neuen Sendeformat besonders reizt.