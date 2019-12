Die Wetterreporter lassen das Jahr 2019 Revue passieren

Am 26. Dezember 2004 riss ein Tsunami knapp 230.000 Menschen in Südostasien in den Tod. Herbert Bauer - ein Arzt - aus dem Landkreis Reutlingen hatte Glück. Er und seine Familie haben die Katastrophe bei ihrem Urlaub in Thailand überlebt. Als Notarzt konnte er außerdem vor Ort viele Opfer versorgen. Damals berichtete er uns im Studio von seinen Erlebnissen. Heute - 15 Jahre später - besuchen wir ihn zu Hause in Pliezhausen. mehr...