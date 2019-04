Mit ihrem neuen Studioalbum hat sie bereits die SWR4-Hörer in Mannheim begeistert. Im Studio erzählt sie uns von ihren Reisen für das neue Album.

Dauer 12:27 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Studiogast: Andrea Berg Mit ihrem neuen Studioalbum "Mosaik" hat sie bereits die SWR4-Hörer in Mannheim begeistert. Im Studio erzählt sie uns von ihren Reisen für das neue Album.

Sie zählt zu den erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland. Andrea Berg aus Großaspach ist mit allen wichtigen Preisen ausgezeichnet und hat mehrere Millionen verkaufter Tonträger. Seit heute ist ihr 17. Studioalbum am Start, gestern Abend hat sie es schon in einem exklusiven Rahmen vor SWR4-Hörern in Mannheim vorgestellt.

Nach einer Autogrammstunde in Ludwigsburg kommt Andrea Berg zur Landesschau. Sie erzählt, warum sie für „Mosaik“ unter anderem nach Afrika gereist ist und welche persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse in ihre Songs eingeflossen sind.