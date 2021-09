Streit um Nachbarschafts-Schwätzbänkle im Stuttgarter Westen

„Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!“ dieser Spruch hat ihr Mut gegeben. Heute führt sie ihr eigenes Kosmetik- und Nagelstudio. Bis dahin war es ein beschwerlicher Weg. Schwanger und nach der Geburt alleinerziehend. Tanja Hornung hatte sich ihr Leben vor fast 17 Jahren anders vorgestellt. Als sie mit ihrem heute 16jährigen Sohn schwanger wird, verliert sie ihren Job als Rechtsanwaltsfachangestellte. Die Alleinerziehende lebt zeitweise von Hartz IV. Sie kämpft sich durch mit Hilfe ihrer Eltern, die ihren Sohn betreuen. Im Landesschau-Studio erzählt sie, warum sie Frauen Mut machen will, nicht aus Angst vor finanziellem Abstieg beim ungeliebten Partner zu bleiben und was sich in unserer Gesellschaft verändern muss. mehr...