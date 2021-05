Straßencafés, Restaurant-Terrassen oder Biergärten sind einige der wenigen Ort, an denen das Rauchen in gemütlicher Runde in der Öffentlichkeit erlaubt ist. Weil wegen Corona alle draußen sitzen, fühlt sich der ein oder andere Nichtraucher durch den Qualm belästigt. Martin Schirmer ist einer von ihnen. Er wohnt in der Heidelberger Altstadt und kämpft dafür, dass hier das Rauchen in der Gastronomie ganz verboten wird.