Die Themen unter anderem: Straße in Pforzheim plötzlich voller Poller *** Kernsanierte Doppelhaushälfte in Luginsland *** Schneeschuhwandern im Schwarzwakd *** Waschraum gestalten mit Anni Wohnschön *** Zu Gast sind Matthias und Lorenz Grohe, die in Stuttgart ein Restaurant eröffnet haben

Moderation: Florian Weber mehr...