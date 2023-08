So blüht es bis in den Herbst hinein

AKELEI: Ob ein- oder zweifarbig, in weiß, gelb, rot, violett oder blau - ihrer Farbenvielfalt sind kaum Grenzen gesetzt. Die Akelei blüht im Mai und Juni, gedeiht am besten im Halbschatten und benötigt durchlässigen Boden. Akeleien überleben nur drei bis vier Jahre. Wer die Blütenstängel aber bis zur Samenreife stehen lässt, kann sich im nächsten Jahr über neue, selbst ausgesäte Pflanzen freuen. Aber Vorsicht, die Pflanze "bevölkert" so auch gerne den ganzen Garten.