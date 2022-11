Promi-Foto-Jagd auf der Comic-Con Stuttgart

per Mail teilen

Auf der Messe ComicCon in Stuttgart konnte man eintauchen in die bunte Welt der Comics, Videospiele und der Superhelden. Tausende Besucher waren dort mit am Start und mit dabei: Florian Kader-Schafka aus Nürtingen. Er hat ein ungewöhnliches Hobby: Er sammelt Fotos mit Stars - und reist dafür durch ganz Europa.