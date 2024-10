Claus Polzer aus Mannheim ist nicht unterzukriegen: Nach einer Krebserkrankung steigt der 88-Jährige vom E-Bike aufs Elektro-Dreirad um. Seither ist der Rentner immer auf Achse. Sein Motto: Reisen, Neues entdecken und in Bewegung bleiben. Im Mai startet der Mannheimer mit einer großen Tour. Denn er fährt mit seinem Elektro-Dreirad den Donau-Radweg. Drei Wochen ist er allein unterwegs, radelt knapp 1.500 Kilometer von Donaueschingen nach Budapest. In der Landesschau erzählt Claus Polzer, was ihn antreibt und warum gerade die Heimreise eine besonders verzwickte Geschichte war.