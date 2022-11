Frühchen sind oft auf Muttermilch angewiesen. Was aber, wenn sie zu schwach sind, an der Brust zu trinken und so den Milchfluss anzuregen? Für solche Fälle gibt es in Freiburg eine Frauenmilchbank. Eine der Spenderinnen ist Alexandra, mit deren Milch Frühchen Jakob hochgepäppelt wird.