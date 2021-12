Spendenaktion mit dem Traktor

Urlaub machen, gemeinsam Zeit mit den Kindern verbringen - das ist für Familien mit einem behinderten Kind eigentlich gar nicht möglich. Vor allem die gesunden Geschwisterkinder kommen oft unbeabsichtigt zu kurz. In der Familienherberge in Illingen bei Mühlacker dürfen diese Familien mal eine Auszeit vom Alltag nehmen. So wie Familie Klitzke aus Stuttgart-Möhringen mit ihren vier Mädels. Die älteste Tochter Philippa ist schwer lungen- und herzkrank, die anderen drei Geschwister stehen oft hintenan.

