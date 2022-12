Spektakuläres Mittelalter Restaurant in Meersburg

Die Stimme ist etwas Einzigartiges und Unverkennbares. Doch die Erinnerung an die Stimme verblasst schnell, sodass sich Hinterbliebene nicht mehr an den Klang und Besonderheiten der Stimme des Verstorbenen erinnern können. Ein Projekt, was die Stimme und die Erinnerungen an die Liebsten konservieren kann, nennt sich Familien-Hörbuch. Dabei entsteht ein komplettes Hörbuch über das Erlebte und die schönsten Erinnerungen. Auch Sinaida Neupert aus Offenburg macht dabei mit.