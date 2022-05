SOS Großstadtklinik 4/5

Für das Team der onkologischen Intensivstation am Diakonie-Klinikum Stuttgart geht es jeden Tag um Leben oder Tod. Und doch gibt es Tage, an denen besonders viel Hoffnung ist. Heike Weiß leidet an einem "multiplen Myelom", einer schweren Erkrankung des Knochenmarks. Eine Stammzelltransplantation soll ihr nun das Leben retten. Die bange Frage ist nun: Nimmt ihr Körper das neue Immunsystem an? mehr...