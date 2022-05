SOS Großstadtklinik 2/5

per Mail teilen

Hält das Sägeblatt bei der Hüft-OP oder ist der Knochen des Patienten hart wie Stein? Die OP ist eine besondere Herausforderung für Prof. Dr. Aldinger und sein Team vom Diakonie-Klinikum in Stuttgart. Es sieht eher nach Steinmetzarbeiten aus, was da am Operationstisch passiert.