Schon vor 1.000 Jahren brauten Mönche in Zwiefaltendorf Bier und bewirteten Reisende. Und auch heute gibt es in der Gemeinde mit nur 400 Einwohnern eine eigene Brauerei mit Wirtschaft und die ist weit über den Ort an der Donau hinaus bekannt. Sonja Faber-Schrecklein hat sie sich angesehen. mehr...