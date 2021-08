Es ist der klassische Kindheitstraum. Für Insa Thiele-Eich ist es eine konkrete Mission: Die deutsche Klimaforscherin will ins All. Unbedingt. Die Leidenschaft fürs All wurde ihr in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist der deutsche ESA-Astronaut Gerhard Thiele. Die Europäische Weltraumorganisation sucht zum ersten Mal seit elf Jahren Astro-Nachwuchs. Die dreifache Mutter wurde aus 400 Bewerberinnen für "Die Astronautin" ausgesucht. Ihre Chance? Die 38-jährige Insa Thiele-Eich trainiert bereits seit einigen Jahren und könnte die erste deutsche Frau im Orbit sein. Schon seit ihrer Kindheit ist die gebürtige Heidelbergerin von der Raumfahrt begeistert. Wenn Insa Thiele-Eich an Langzeitaufenthalte im All denkt, interessiert sie vor allem, was mit dem weiblichen Körper in der Schwerelosigkeit passiert. Im Landesschau-Studio erzählt sie von ihrem "All-Traum". mehr...