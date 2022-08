Sonja in Weinsberg: Diese Taxi-Fahrerin kennt die Stadt wie ihre Westentasche

Nach langer Pause tourt die 33-jährige Schweizerin wieder. Was es heißt, mutig seinen Zielen nachzujagen, weiß die Schlagersängerin nur zu gut: Vor rund acht Jahren kämpfte sich die Musikerin in der Castingshow "DSDS" in die Herzen der ZuschauerInnen - mit Erfolg. Ihr Sieg brachte ihr zahlreiche Top-10-Chartplatzierungen, die Strahle-Frau ist heutzutage aus der Schlager-Welt kaum mehr wegzudenken. Die Besteigung des Matterhorns ist ein Herzenswunsch von ihr. Die "Challenge meines Lebens" war für Juli geplant, muss aber immer wieder wegen der schlechten Wetter-Bedingungen verschoben werden. Aber Beatrice Egli ist startklar. Sobald das Wetter mitspielt, will sie die Bergikone bezwingen. Genauso geht sie auch ihr Leben an. Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie sie mit Herausforderungen umgeht und wie sich das Leben in der Öffentlichkeit auch auf ihr Privatleben auswirkt. mehr...