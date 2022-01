Sonja in Plochingen: Schrott-Recycling am Neckar

Ostern wird in Osterburken großgeschrieben. Eigentlich bedeutet es ja das Östliche Burken, weil Neckarburken ist das am Wasser. Aber Sonja Faber-Schrecklein will ganz genau wissen, welche wichtige Rolle Ostern in Osterburken wirklich spielt und zwar in seiner ganzen Bandbreite: Tod, Vergänglichkeit, Auferstehung. Und ein Wunder soll es auch geben. mehr...