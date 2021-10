Sonja in Lauterbach: Sabines kleiner Laden ist eine Lebensader

Was tun, wenn ein Ort immer kleiner wird? In Lauterbach im mittleren Schwarzwald ist das so. In den 70ern waren es noch über 4000 Einwohner, jetzt leben nur noch knapp 2.900 Menschen dort. Doch die Lauterbacher geben nicht auf. Sie glauben an eine Zukunft für ihr Dorf. Diese Menschen möchte Sonja Faber-Schrecklein kennenlernen. Sabine Klein ist so ein Mensch. Seit drei Jahren führt sie total selbständig den einzigen Lebenmittelmarkt im Ort. Auswahl, Einkauf, Sonderwünsche, Büroarbeit und Kundenbetreuung -| damit hat sie klar Verantwortung übernommen!