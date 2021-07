Nirgendwo gibt es mehr Kies im Land als in Oberschwaben. Und der momentane Bauboom fordert noch mehr. Neue Kiesabbaugebiete sind unumgänglich: Jeder Radweg, jedes Fundament braucht Kies. Einer der geplanten neuen Förderbereiche liegt im Altdorfer Wald zwischen Bad Waldsee und Ravensburg. Das ruft Gegner auf den Plan. Sonja Faber-Schrecklein möchte wissen, warum der Kies gerade dort so begehrt ist und was gegen den Abbau von Kies spricht. mehr...