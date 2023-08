So wird das Reizdarm-Syndrom diagnostiziert

Das Ghosthunter Team aus Singen verbringt die Nächte oft in alten Gemäuern und in verfallenen Häusern. Sie sind auf der Suche nach paranormalen Phänomenen. Mit allerlei Technik versuchen sie die Anwesenheit von Geistern zu dokumentieren. So auch im leerstehenden Schlosshotel Waldlust in Freudenstadt. Hier soll es spuken.