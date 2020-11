Es gibt die Berufsfeuerwehr, die freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr. In Eppelheim bei Heidelberg kommt dazu noch die Kinderfeuerwehr. Hier können Mädchen und Jungen im Grundschulalter bereits üben, was ein Feuerwehrmann so alles zu tun hat. Sie üben wie man einen Notruf richtig absetzt und wie man mit dem Wasserschlauch richtig zielt.

Ins Leben gerufen hat die Kinderfeuerwehr Daniela Fabian im Jahr 2013. Mittlerweile ist sie so beliebt, dass es eine Warteliste für Interessenten gibt. Erst wenn eines der Kinder zehn Jahre alt wird und ihn die Jugendfeuerwehr eintritt, wird ein anderes in die Gruppe aufgenommen. mehr...