Skulptur löst Diskussionen aus

Er ist der Chef von einem der artenreichsten Zoos in Europa und von einem vielfältigen botanischen Garten. Die Stuttgarter Wilhelma beherbergt 1.200 Tierarten und mehr als 8.500 verschiedene Pflanzenarten. Thomas Kölpins Mission ist es, sich mit seiner Arbeit auf den Artenschutz zu fokussieren. Weg vom Zoo, hin zum Erhalt bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Die Wilhelma-Gäste sind über den „Artenschutz-Euro“ beteiligt. So standen 2023 erstmals über eine Million Euro zur Verfügung. Wie glücklich Thomas Kölpin über den Nachwuchs von Bonobo und Co ist und warum das für ihn so wichtig ist, erzählt er im Studio.