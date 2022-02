per Mail teilen

Der Skilift Halde in Westerheim ist ein echter Familienbetrieb: Während Franz Bek mit seinen Enkeln für bestens präparierte Pisten sorgen und den Lift bedienen, kümmert sich Magret Bek mit ihrem Team ums leibliche Wohl ihrer Skifahrgäste. Corona-bedingt zwar nur "to go", aber immerhin.