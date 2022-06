Sinsheim sucht neue Nistmöglichkeit für Mauersegler

per Mail teilen

Anja Hoffmann arbeitet in Ihrer Heimatstadt Sinsheim bei der Klimastiftung für Bürger und setzt sich auch in ihrer Freizeit für den Umweltschutz ein. Ihr aktuelles Anliegen führt sie mit Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht zusammen. Es muss eine neue Nistmöglichkeit für die extrem bedrohten Mauersegler gefunden werden. Eine Trafostation, die derzeit 20 Brutpaare beherbergt, soll im Herbst abgerissen werden. Da Mauersegler sehr standorttreu sind, braucht man möglichst nah ein neues Quartier. Sinsheims Stadtverwaltung will den Flugkünstlern helfen und fordert die Bevölkerung auf, Nistmöglichkeiten zu bieten. Denn anders als bei Schwalben, machen Mauersegler überhaupt keinen Dreck.