Fans aus drei Generationen feiern mit ihm seine Musik und er füllt die großen Arenen. Der heute 77-Jährige tourt seit seinem Party-Hit „Dankeschön“ unermüdlich quer durch Deutschland und tritt auch auf der Partymeile Mallorcas auf. Wir haben Olaf bei seinen zahlreichen Auftritten begleitet und Einblick in den oft wenig glamourösen Alltag des Schlagerstars bekommen. Woher er die Kraft nimmt, in seinem Alter noch immer dieses Tempo zu fahren und warum er sein Leben mit so viel Optimismus auf der Bühne verbringt, erzählt er uns im Studio.