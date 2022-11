„Jammern hilft nichts“, davon ist Ulrike Sailer-Keil überzeugt. In ihrem Stuttgarter Familienunternehmen hat die gelernte Bäckereifachverkäuferin nach einem BWL-Studium die Verantwortung für Verkauf, Marketing und die rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen übernommen. Doch was ihr der Job heute an Krisenmanagement abverlangt, hätte sie sich nie träumen lassen. Im Frühjahr erst hat Ulrike Sailer-Keil in der Landesschau den rauen Umgangston vieler Kundinnen und Kunden während und nach der Coronazeit beklagt. Und nun die nächste Herausforderung durch die Energiekrise und die immens gestiegenen Rohstoffpreise. Im Studio erzählt Ulrike Sailer-Keil, was sich seit dem Landesschau-Besuch in ihrem Bäckereibetrieb getan hat und wie sie wieder versucht, mit Zuversicht durch die Krise zu gehen. mehr...