Alexanders Hobby sind Sneaker. Seit rund zehn Jahren häuft er zuhause mehr und mehr Schuhe an. Die Regale baut dabei sein Lebensgefährtin Solveig. Einfach damit die Stücke richtig untergebracht sind.

Ein besonderes Paar von Alexander sind die Sneaker die bereits 2016 zur geplanten Olympiade in Tokio 2020 verkauft wurden. Davon gibt es weltweit nur 100 Exemplare. Der Freiburger suchte jahrelang bis er endlich ein bezahlbares Paar in seiner Größe fand. Alles was man ihm vorher angeboten hatte, lag im hohen fünfstelligen Bereich. mehr...