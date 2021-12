Sex ist ein menschliches Grundbedürfnis. Aber häufig können Menschen mit körperlichem oder geistigem Assistenzbedarf keinen Sex haben. Sie können es körperlich nicht, oder der Partner fehlt. Meist leben sie in sozialen Einrichtungen, in Alten- und Pflegeheimen. Diese Menschen begleitet Jessica Philipps. Sie macht Sexualbegleitung, passive wie aktive. Bei ihrer Arbeit in ihrer Praxis in Leinfelden geht es um Zuwendung, Respekt, Geborgenheit und auch um Lust.