In der Dorfgemeinschaft Tennental leben und arbeite 150 Menschen mit Assistenzbedarf, und nochmal 100 Menschen, die die Tennentaler unterstützen. Dort haben wir Uwe und Günther getroffen. Sie sind feste Freunde, lieben ihre Arbeit in der Werkstatt, wo sie aus Ästen Bauklötze für Kinder herstellen. Noch mehr lieben sie aber das gemeinsame Spielen in ihrer Band, The Green Island Band. mehr...