Es ist der Alptraum für jede Mutter: Der Ex-Mann fährt mit dem gemeinsamen Kind in den Urlaub ins Ausland und kommt nicht wieder zurück. Kindesentführung. So erging es Christina Coskun aus Horben bei Freiburg. Ihr Ex-Mann blieb im September 2019 mit dem 3-jährigen Sami nach einem Urlaub in seinem Heimatland, der Türkei. Seit damals hat die Mutter keinen Kontakt zu ihrem Sohn. Bis heute weiß sie nicht, wo ihr Kind ist. mehr...