Die Seifenmacher aus Stuttgart-Feuerbach

Die Pforzheimer Ärztin hatte es satt, verunsicherte Patienten in endlosen Gesprächen von AstraZeneca zu überzeugen. Nachdem wieder zahlreiche Dosen des Impfstoffes in ihrer Praxis liegengeblieben waren, machte Hausärztin Nicola Buhlinger-Göpfarth - unterstützt von ihrer Assistentin Andrea Gerwinat - letzte Woche Nägel mit Köpfen: Sie bot das Vakzin auf einem Parkplatz zum Verimpfen an -| und wurde von Impfwilligen schier überrannt. Im Studio erzählt sie beiden, wie die Reaktionen auf ihre spektakuläre Aktion waren und was sie bei Impfungen so alles erleben. mehr...