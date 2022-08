Schwimmen im "Tiefen See" am Kloster Maulbronn

Werner Hansch räumt in seinem Leben auf. Viele Jahre war der Sportkommentator spielsüchtig. Angeblich hatte der 82-Jährige eine halbe Million Euro bei Sportwetten verzockt. Die große finanzielle Not trieb Werner Hansch im letzten Jahr sogar in den Big Brother Container. Den Gewinn von 100.000 Euro nutzte der gebürtige Recklinghauser komplett zur Tilgung seiner Schulden. Jetzt veröffentlicht Werner Hansch in seinem neuen Buch seine Lebensbeichte und geht darin ganz offen mit seinen Fehlern um. Im Landesschau Studio erzählt er, wie sehr die Spielsucht ihn im Griff hatte und was ihm letztlich den Anstoß gegeben hat, sein Leben aufzuräumen. mehr...