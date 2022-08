Schwangerschaftscheck bei den Stuten

Grünes Gras ist derzeit in den meisten Gärten Fehlanzeige. Die überwiegende Farbe ist gelb und braun. Kaum einer gießt seinen Rasen, zu viel Wasser, zu teuer und irgendwie sinnlos bei der Hitze. Golfclubs und Fußballvereine sehen das anders und auch im Luisenpark und im Herzogenriedpark versucht man das Grün so gut es geht zu erhalten. Wie sinnvoll ist das und was kostet es? Außerdem wollten wir von einem Hersteller von Rollrasen in Lampertheim wissen, wie groß die Nachfrage derzeit ist. mehr...