Schmuck für Tiere: Glitzernde Trensen und Halsbänder

Ulis Imbiss in Essingen ist nicht nur für den Magen gedacht. Hier isst auch das Auge mit. Es ist fast nicht möglich, sich hier sattzusehen. Und seit dem vergangenen Sommer gibt es hier noch eine besondere Attraktion: Ulrike Barth hat in ihrem Garten eine Plattform in luftiger Höhe gebaut. Die dürfen die Kunden nutzen, sofern sie nicht alkoholisiert sind. Doch jetzt muss die Plattform weg, sagen zumindest Regierungspräsidium Stuttgart und das Landratsamt des Ostalbkreises. Denn der Imbiss, der Garten und die Plattform liegen an einer Landesstraße, der L1165. Dadurch wird das Bauwerk zur Gefahr, sagen die Behörden. mehr...