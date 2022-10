Schloss Stutensee: Marcel lernt Koch

In Baden-Württemberg hat das neue Ausbildungsjahr begonnen, aber viele Betriebe sind immer noch ohne Azubis. Vor allem Handwerker klagen über Nachwuchsmangel. Und am allermeisten klagen die Bäcker. Mancherorts mussten Bäckereien sogar schon schließen, weil sich kein neues Personal findet. Aber es geht auch anders. In Neulußheim gibt es eine kleine Bäckerei, die es schafft, jedes Jahr neue Lehrlinge zu finden.

Wie machen die das? Und was bewegt die Jugendlichen in aller Herrgottsfrühe aufzustehen, um für uns Brot zu machen? mehr...