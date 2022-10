per Mail teilen

Günter Schorb ist für das Gelände von Schloss Stutensee verantwortlich. Seit 23 Jahren kümmert er sich um die großen und kleinen Krisen in der Jugendhilfeeinrichtung: Von defekten Heizungsanlagen bis hin zum Möbelbau in der betriebseigenen Schreinerei – es gibt so gut wie kein Problem, für das er nicht eine Lösung parat hätte.