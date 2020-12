Barbarazweige in der Adventszeit zu schneiden ist eine alte Tradition. Der 4. Dezember ist der Namenstag der Heiligen Barbara. An diesem Tag soll ein Zweig in Wasser gestellt werden, damit er an Weihnachten blüht. Welche Zweige sind Barbarazweige? Und was muss man beachten? Gut zu wissen! mehr...